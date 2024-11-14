نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري إلى القاهرة وانضمامه للتدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، اليوم الخميس، عن الموعد المحدد لعودة المدافع المغربي أشرف داري إلى القاهرة للالتحاق بتدريبات الفريق الأول.

وكان داري قد تعرض لإصابة في كاحله خلال فترة الإحماء قبل مباراة منتخب بلاده ضد ليسوتو في تصفيات كأس العالم في بداية شهر أكتوبر الماضي، مما أبعده عن المشاركة مع الفريق.

وأوضح المصدر، في تصريحات، أن اللاعب سيصل إلى القاهرة غدًا الجمعة قادمًا من المغرب، بعد قضاء إجازة مع أسرته. وأضاف أنه بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات، سافر داري إلى المغرب بتصريح من النادي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي بنجاح للتعافي من الإصابة، وعند عودته إلى القاهرة، سيخضع لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وفيما يتعلق بما تردد عن سفر اللاعب إلى النمسا أو ألمانيا لإجراء فحص طبي، نفى المصدر ذلك، مؤكدًا أن داري ليس بحاجة للسفر للخارج، وسيكمل برنامجه التأهيلي في القاهرة.

وختم المصدر بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن يعود داري للتدريبات الجماعية بعد نحو 10 أيام.