الأهلي يدرس تسويق بيرسي تاو في يناير.. واللاعب يترقب الرحيل مجانا

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ مسؤولو النادي الأهلي في دراسة إمكانية تسويق اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو تمهيدًا لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبتهم في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وطلب الأهلي من بيرسي تاو أن يبحث عن عروض للرحيل في يناير بدلًا من استكمال عقده حتى الصيف المقبل، وذلك بسبب تراجع مستواه وعدم تحقيق الاستفادة المرجوة منه في الفترة الأخيرة.

من جانبه، يترقب بيرسي تاو تطورات موقفه مع الأهلي، حيث يفضل فسخ عقده بالتراضي والانتقال مجانًا إلى أحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه، مع رغبة قوية في العودة إلى أحد الأندية الجنوب إفريقية دون دفع أي تعويض للنادي الأهلي.

على صعيد آخر، يعود المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، إلى القاهرة في الساعات القادمة بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها إثر توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.