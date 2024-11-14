نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. روما يعلن تعاقده مع كلاوديو رانييري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي روما عبر موقعه الرسمي عن تعيين الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للمدرب الكرواتي إيفان يورتيش.

كلاوديو رانييري مدربا لنادي روما حتي يونيو 2025

وكان قد أعلن النادي الإيطالي الأحد الماضي، عن إقالة المدرب إيفان يورتيش من منصبه، بعد المستوى المتذبذب الذي قدمه الفريق تحت قيادته.

وأكد روما أن الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري وقع على عقود تدريب الفريق، حتي يونيو 2025.

وقال الجيالوروسي في بيانه الرسمي، " في نهاية الموسم، سيتولى كلاوديو منصبًا تنفيذيًا كبيرًا، حيث سيعمل كمستشار للملاك في جميع الأمور الرياضية بالنادي".

وأضاف "وسوف يستمر البحث عن مدرب مستقبلي خلال الأشهر المقبلة. وسوف يشارك كلاوديو في اتخاذ هذا القرار ".

ويحتل روما المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 13 نقطة.