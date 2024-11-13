نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن مستقبل نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، كواليس جديدة في مصير التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، إن علي معلول وصله عرضا شفهيا من نادٍ في قطر وليس عرضا رسميا.

وتابع كريم رمزي: معلول سيعود للتدريبات خلال الأيام المقبلة، ويريد أن يطمئن على الجاهزية الخاصة به، وذلك سواء كان سيستمر مع الأهلي أو سيذهب للنادي القطري.

واختتم كريم رمزي: الأهلي يجهز تكريما كبيرا لـ علي معلول حال الاستقرار على رحيله، وأقولها بالبلدي الأهلي مش هيسيب علي معلول يمشي زعلان.