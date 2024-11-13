انت الأن تتابع خبر موعد مباراة السعودية واستراليا القادمة بالتصفيات الاسيوية المؤهلة الي نهائيات كأس العالم 2026 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقوم بحث شبة الجزيرة العربية عن موعد مباراة السعودية واستراليا القادمة بالتصفيات الاسيوية المؤهلة الي نهائيات كأس العالم 2026 للمنتخبات، والتي تعتبر هي حديث المملكة في الوقت الحالي وهي مباراة مفصلية للخضر.

موعد مباراة السعودية واستراليا

وموعد مباراة السعودية واستراليا بالتصفيات الاسيوية المؤهلة الي نهائيات كأس العالم 2026 للمنتخبات، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، وذلك في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا

وتعرض لكم تردد قناة ssc الرياضية السعودية وذلك عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة العرب سات والنايل سات، والتي نعرضها لكم من خلال موقعنا الإخباري

جريدة مانشيت وذلك من خلال السطور القليلة القادمة والتي جاءت كا التالي:

تردد قناة ssc الرياضية السعودية على النايل سات

اليكم نوضح تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي النايل سات، وجاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي بالقناة ssc: النايل سات.

تردد القناة هو: 12523.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة ssc: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو : 5/6.

جودة صورة قناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي العرب سات

ونستعرض لكم تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي العرب سات، و جاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي لقناة ssc : العرب سات.

التردد ssc هو: 12417.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز قناة ssc هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص قناة ssc هو: 5/6.

جودة صورة قناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي بدر سات

ومن خلالنا نعرض تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي بدر سات، والذي جاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي قناة ssc: بدر سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11747.

معدل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

جودة صورة الخاص بالقناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي سهيل سات

اليكم نوضح تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي سهيل سات، و جاء التردد كالاتي: