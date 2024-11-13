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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح برشلونة الإسباني ضيفه بولتن النمساوي 7 /صفر، كما حقق أرسنال الإنجليزي فوزًا عريضًا على ملعب يوفنتوس الإيطالي 4 /صفر الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للسيدات لكرة القدم.

فوز برشلونة وسيتي وبايرن وأرسنال في دوري أبطال أوروبا للسيدات

كما فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه هاماربي السويدي 2 /صفر وبايرن ميونخ الألماني على ضيفه فاليرينجا النرويجي 3 /صفر.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات ويليه برشلونة في المركز الثاني برصيد ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لهاماربي في المركز الثالث وظل بولتن في المركز الأخير دون نقاط.

على ملعب يوهان كرويف افتتحت إوا باجور التسجيل للنادي الكتالوني في الدقيقة الثانية ثم أضافت فرانشيسكا نازاريث الهدف الثاني في الدقيقة 38 وبعدها بدقيقتين سجلت أيتانا بونماتي الهدف الثالث.

وأحرزت كايرا والش الهدف الرابع في الدقيقة 42 وتكفلت كلاوديانا بينا بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 45 و52 قبل أن تختتم كارولين جراهام هانسن التسجيل في الدقيقة 87.

وعلى ملعب مانشستر سيتي أكاديمي ستاديوم، سجلت لورا بليندكلايد وأوبا فوجينو هدفي الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقتين 47 و80.

ويتصدر بايرن ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات ويأتي أرسنال برصيد ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وعلى ملعب جرونفالدير ستاديون، تقدمت بيرنيل هاردير بهدف للنادي البافاري في الدقيقة العاشرة ثم أضافت جوليا جوين الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 17 وتكفلت سارة زادرازيل بتسجيل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.