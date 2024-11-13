نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبلغ وسام أبو علي بقراره النهائي حول العروض الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد الليثي، على أن مسئولو النادي الأهلي، أبلغوا الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الفريق برفض عروض الاحتراف التي بدأت تصل له بشكل ودي وليس رسمي، وطلبوا منه إغلاق ملف الرحيل خلال انتقالات يناير المقبلة بشكل نهائي.

الأهلي يرفض التفريط في وسام أبو علي

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "وسام أبو علي تحدث مؤخرًا مع مسئولي النادي عن رغبة وكيل أعماله في إحضار عروض رسمية من أندية سويسرية وبرتغالية وتركية للتعاقد معه في يناير المقبل ".

وأردف: "مسئولو الأهلي أبلغوا اللاعب برفض جميع العروض لحاجة الفريق لجهوده، وأكدوا له صعوبة الإستغناء عنه في يناير لأن الفريق أمامه إرتباطات هامة وقوية الموسم الجاري سواء بطولة إفريقيا أو مونديال الأندية الصيف المقبل بأمريكا أو المنافسات المحلية المختلفة".

واستطرد: "ورحيله من النادي في يناير مُغلق تمامًا ولن يتم فتحه إلا إذا جاءه عرض مُغر للغاية ومن نادً كبير في أوربا، وهو ما تفهّمه وتقبّله اللاعب الذي طلب وكيل أعماله بإغلاق هذا الملف والأعتذار للأندية التي ترغب في ضمّه خلال يناير المقبل ".