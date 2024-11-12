مسابقات اليد تقرر إقامة المباراة المؤجلة بين نزوى وصحم فـي دوري الشباب

السبت القادم

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد إقامة المباراة المؤجلة بين ناديي نزوى وصحم في دوري الشباب للموسم الرياضي 2024 /‏‏2025 م يوم السبت القادم السادس عشر من الشهر الجاري في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي نزوى، حيث كان من المفترض ان تقام الأسبوع الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب بعض الظروف بنادي صحم.

من جانب آخر تستكمل يوم الجمعة القادم مباريات الجولة الثالثة بدوري الناشئين، حيث يلتقي نزوى مع مسقط في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي نزوى، ويلعب السيب مع العروبة في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي الأمل، ويلتقي نادي عمان مع السويق على ملعب الصالة الرياضية بنادي عمان في الساعة الرابعة عصرا وتقام يوم السبت السادس عشر من الشهر الجاري ثلاث مباريات ايضا في دوري الناشئين؛ يلعب نزوى مع صحم في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي نزوى، ويلتقي السيب مع السويق في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضة بنادي الأمل، ويتبارى نادي عمان مع العروبة على ملعب الصالة الرياضية بنادي عمان في الساعة الرابعة عصرا .