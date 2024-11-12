تواصل منافسات بطولة زكيت لكرة القدم بإزكي

إزكي ـ من يوسف المنذري: تواصلت على ملعبي فريقي زكيت والعربي منافسات بطولة زكيت لكرة القدم تحت 21 سنة بولاية إزكي، وقد انتهت الجولة الثانية بكم وافر من الأهداف حيث بلغت الحصيلة 30 هدفاً، وتمكن فريقا الصقر وزكيت من حجز أولى بطاقتي التأهل للدور القادم، وفي المجموعة الأولى تفوق المستضيف فريق زكيت على فريق النجوم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما اكتسح فريق شباب إزكي شباك فريق سدي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وفي المجموعة الثانية حقق فريق الصقر إزكي الفوز الثاني على التوالي، وتأهل للدور القادم حيث فاز على فريق الشباب سمائل بنتيجة هدفين مقابل هدف، وانتهت مباراة فريقا العربي إزكي والتضامن منح بنتيجة هدفين لكل منهما، وفي المجموعة الثالثة حقق فريق العين الفوز على فريق الهلال بهلاء بنتيجة هدفين دون رد ، بينما انتهى لقاء فريقي الهلال سمائل والسهم إزكي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وفي المجموعة الرابعة فاز فريق أمطي على فريق الطوق بثلاثية نظيفة، وتعادل فريقا الهلال إزكي وهيل سمائل بنتيجة 4 أهداف لكل منهما.

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