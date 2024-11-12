نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايقاف مدير فنى عاملين غارب 8 مباريات بسبب أحداث سمسطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ايقاف مدير فنى عاملين غارب 8 مباريات بسبب أحداث سمسطا

تتواصل الأحداث الساخنة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، عن قرار جديد وذلك إزاء مباراة مركز شباب سمسطا ونظيره نادى عاملين غارب والتى أقيمت السبت الماضى بالجولة الثالثة وانتهت بفوز سمسطا بهدفين مقابل هدف.

حيث أعلنت اللجنة عن إيقاف رمضان رجب المدير الفنى لعاملين غارب لمدة 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه وذلك لدفع ومحاولة التهجم على مراقب المباراة.

وإيقاف اسلام حامد ادارى عاملين غارب لمدة 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 2000 جنيه وذلك للسلوك الغير رياضى تجاه مراقب مراقب لجنة الحكام.

فيما كانت اللجنة قد اتخذت اللجنة عدة قرارات من أهمها توقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه على مركز شباب سمسطا وذلك لتأخر نزول الفريق لأرض الملعب قبل بداية المباراة وقبل بدء الوك الثانى.

كما قررت اللجنة اعتبار الفريق مهزوما بنتيجة 2 /0 بالمباراة وذلك لما ورد بتقرير الحكم بقيامه بإنهاء المباراة بالدقيقة 56 واستكماله المباراة بشكل صورى حفاظا على الفريقان وجميع عناصر اللعبة وذلك لما أورده بتقريره من حدوث حالات سب وترهيب جماهير سمسطا بجانب تواجد أعدادا زائدة من الجماهير خلف المرمى وحول الملعب وغيرها من أحداث.

كما قررت اللجنة نقل اقرب مباراة لسمسطا لملعبه لتقام خارج الديار.