خاص.. هيثم نبيل يكشف لفجر الفني عن كواليس تعاونه مع خالد نبيل في الموسيقي التصويرية في إش إش

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلن الفنان هيثم نبيل، الذي يتمتع بمسيرة فنية ناجحة على مستوى الوطن العربي، عن انتهاءه مع خالد نبيل من وضع اللمسات الأخيرة على الموسيقى التصويرية لمسلسل "أش أش"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر ويخرجه محمد سامي. يأتي هذا العمل ضمن استعدادات الموسم الرمضاني المقبل.



وقال هيثم نبيل في تصريح خاص للفجر الفني:" عملت أنا وخالد نبيل عدة جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد سامي للاتفاق على طبيعة الموسيقى التصويرية التي ستتماشى مع أحداث المسلسل، وتم إعداد "معسكر مغلق" داخل الاستوديوهات لتنفيذ الموسيقى.



وأضاف:" سعيد جداواتشرفت بالتعاون مع فريق عمل متميز ومع المخرج محمد سامي وان شاء الله العمل سوف ينال على رضا الجمهور الوطن العربي ".



ويعتبر الثنائي هيثم نبيل وخالد نبيل من الأسماء البارزة في مجال الموسيقى التصويرية، حيث سبق وأن قدما الموسيقى لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الموسم الماضي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.



أبطال مسلسل اش اش



الجدير بالذكر إن مسلسل "اش اش" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر، كلا من ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، طارق النهري، وانتصار، وأبرز ضيوف الشرف، خالد الصاوي، محمد ممدوح، وكريم فهمي.

آخر أعمال هيثم نبيل



والجدير بالذكر أن آخر أعمال هيثم نبيل أغنية ليالينا، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات اغنية ليالينا



قصاد الناس بقول ماشيه الحياه عادي

برغم إن الحياه في وادي وانا في وادي

حياة في البعد تعباني وعارفك زيي بتعاني

ومش قابل حكايتنا تكون ماضي

قصاد الناس بقول ماشيه الحياه عادي

برغم إن الحياه في وادي وانا في وادي

في بعدك روحي مكسوره

بشوف الدنيا مهجوره

وزيك في البعاد تايه ولا راضي