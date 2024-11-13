حسين فهمى يفتتح مهرجان القاهرة السينمائى بأطفال من غزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

افتتح منذ قليل الفنان القدير حسين فهمى ورئيس المهرجان مهرجان القاهرة السينمائى الدولى للدورة ٤٥ وبدأ الافتتاح بتحية السلام الوطنى ثم أغنية عن فلسطين " على عهدى على دينى أنا دمى فلسطين " ثم حى النجم حسين فهمى الحاضرين ووجه الشكر والتقدير لدولة فلسطين قائلًا " حبيت أبدا الدورة دى بأطفال من غزة والعام الماضى تم تأجيل هذه الدورة من أجل فلسطين فكان يجب أن تكون هذه الدورة دعمًا لهم ومن أولى أيام موعد إنطلاق هذه الدورة قررنا أن تكون داعمة لفلسطين سواءً بالمقاطعة أو بالأعمال "

وأردف " وليس فلسطين فقط فأيضًا لبنان الذى قلوبنا معها أيضًا "

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمثل منصة فنية دولية، تعزز التواصل بين الثقافات وتروج للصناعة السينمائية المصرية، وتقدم للجمهور فرصة للتعرف على أحدث الإبداعات الفنية، مما يجعله حدثًا فنيًا وثقافيًا يترقبه عشاق السينما من مصر والعالم.