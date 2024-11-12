نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس ضم ثلاثي أجنبي خلال يناير.. وبن رمضان في الصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي يدرس إمكانية ضم ثلاثي أجنبي خلال شهر يناير المقبل، وبدأ الحديث خلال الساعات الماضية حول إمكانية فتح باب المفاوضات مجددًا مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاورشي المجري.

الأهلي يريد ضم ثلاثي أجنبي خلال يناير

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "هناك رغبة لدى مسئولي الأهلي في تدعيم الفريق بشكل جيد خلال الميركاتو الشتوي، ووسائل الإعلام التونسية تحدثت حول فتح باب التفاوض مرة آخرى لضم بن رمضان الذي كان قريبا من الأحمر في الصيف الماضي لكن الصفقة لم تكلل بالنجاح في نهاية المطاف".

وأضاف: "كولر لديه رغبة في ضم لاعب خط وسط مثل إمام عاشور يجيد نقل الهجمة واللعب للإمام، ويؤدي الأدوار الدفاعية، ولذلك الأهلي لازال هناك اهتمام بضم محمد علي بن رمضان".

وأشار إلى أن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي أصبح مسؤول عن ملف التعاقدات حاليًا، وهل محمد علي بن رمضان هو اللاعب الذي سيحقق الإضافة الكبيرة لتشكيلة الأهلي حاليًا.

وزاد: "كولر طلب تأجيل ملفات تجديد عقود بعض اللاعبين مثل ياسر إبراهيم ورامي ربيعة إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأكمل: "بالتأكيد هناك رغبة في تجديد عقود بعض اللاعبين وفقا لنظام جديد داخل النادي الأهلي، ومحمد رمضان يريد تحديث شكل العقود وكل لاعب يحصل على قدر عطائه داخل الملعب".