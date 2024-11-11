نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامي يكشف موقف الونش من السفر مع الزمالك إلى ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف محمود حمدي الونش من السفر مع فريق الزمالك إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين، نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والذي سيُقام يوم الجمعة المقبل.

وأوضح "زاهر" عبر برنامجه "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورتس"، أن الونش سيخضع لاختبار طبي خلال تدريبات الزمالك يوم الثلاثاء المقبل لتقييم حالته الصحية، واتخاذ القرار بشأن سفره مع الفريق إلى ليبيا.

وأضاف زاهر أنه إذا أظهرت الفحوصات نتائج إيجابية، سيقرر الجهاز الفني للفريق السماح للاعب بالانضمام إلى رحلة الفريق إلى ليبيا.

هذا ومن المتوقع أن تكون مباراة الزمالك المقبلة بعد التوقف الدولي يوم 23 نوفمبر الجاري ضد المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دوري NILE، ومن المحتمل أن تشهد عودة الونش للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.