نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المشرف على البرامج الرياضية بالتلفزيون: سيارة الـVAR لم تعطي المخرج الخطوط في هدف الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد إبراهيم المشرف على البرامج الرياضية بالتلفزيون، إن مخرج المباريات بعيد تمامًا عن تقنية حكم الفيديو ولا يتدخل في عمل طاقم حكام تقنية الفيديو.

وتابع محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور: "سيارة تقنية الفيديو لم تعطي المخرج الخطوط في كرة هدف الزمالك في مرمى سموحة والمخرج ليس له علاقة غير بما يخرج من سيارة حكم تقنية الفيديو".



وأضاف:" المخرج لا يرى ما يحدث داخل عربية حكم تقنية الفيديو ويخرج على الشاشة بما يخرج له من سيارة حكم تقنية الفيديو.

وأكمل: "المخرج سأل هل هناك خطوط في تلك اللعبة وتم الرد عليه بإنه لا يوجد خطوط واستكمال اللعب بشكل طبيعي".

واختتم: "الموسم الحالي يشهد طفرة في النقل التلفزيوني وهناك تطور ملحوظ والمخرجين لا ينامون ويتنقلون بين المحافظات للخروج بأفضل صورة".