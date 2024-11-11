نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العقوبات المغلظة تجتاح سمسطا بخصم 3 نقاط وغرامات مالية بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلنت لجنة مسابقات القسم الثالث بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، عن قرار مفاجئ وذلك إزاء مباراة مركز شباب سمسطا ونظيره نادى عاملين غارب والتى أقيمت السبت الماضى بالجولة الثالثة وانتهت بفوز سمسطا بهدفين مقابل هدف.

واتخذت اللجنة عدة قرارات من أهمها توقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه على مركز شباب سمسطا وذلك لتأخر نزول الفريق لأرض الملعب قبل بداية المباراة وقبل بدء الوك الثانى.

كما قررت اللجنة اعتبار الفريق مهزوما بنتيجة 2 /0 بالمباراة وذلك لما ورد بتقرير الحكم بقيامه بإنهاء المباراة بالدقيقة 56 واستكماله المباراة بشكل صورى حفاظا على الفريقان وجميع عناصر اللعبة وذلك لما أورده بتقريره من حدوث حالات سب وترهيب جماهير سمسطا بجانب تواجد أعدادا زائدة من الجماهير خلف المرمى وحول الملعب وغيرها من أحداث.

كما قررت اللجنة نقل اقرب مباراة لسمسطا لملعبه لتقام خارج الديار.

فيما من المنتظر قيام إدارة مركز شباب سمسطا بالتظلم على تلك القرارات خلال الساعات القادمة.