نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحي عطية الله ينضم لمعسكر المنتخب المغربي استعدادًا للتصفيات الأفريقية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التحق يحيى عطية الله، لاعب الظهير الأيسر في فريق الأهلي، بمعسكر المنتخب المغربي تحضيرًا لمواجهتيه المقبلتين أمام كل من الغابون وليسوتو ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وجاء استدعاء عطية الله بعد أدائه المميز مع الأهلي في الفترة الأخيرة، حيث أثبت جدارته كعنصر أساسي في دفاع الفريق الأحمر بفضل قوته البدنية، وسرعته، ودعمه المتواصل للهجوم.

وينتظر أن يُشكّل انضمام عطية الله إضافة كبيرة للمنتخب المغربي، خاصة مع اقتراب خوض كأس الأمم الأفريقية وبداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.