نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر.. 64 عاما من الصرخة الأولى لتاجر السعادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "أنا لك على طول خليك ليا

خد عين مني وطــل عليا

وخد الاتنين واســأل فيا

من أول يوم راح مني النوم" على أنغام العندليب وبصوت المعلق الشهير ميمي الشربيني حينما يقول "بابا نويل المدربين" خلال تعليقاته الشهيرة على أبرز المدربين والذي لم يحالف كولر تعليقه له على المبارايات وبعقد من العشق كتب بلا نهاية بين جمهور النادي الأهلي ومعشوقهم السويسري الملقب بـ "جدو كولر" كما يحبون أن يلقبونه يحتفل عشاق المارد الأحمر بمولد المدير الفني للفريق الأحمر السويسري مارسيل كولر والذي جاء من سويسرا إلى القاهرة ليخطف قلوب الأهلاوية ويقلب قارة إفريقيا رأسًا على عقب،، السويسري الذي جاء من بلاد الشوكولاتة محمل بـ ٤ بطولات طوال مسيرته التدريبية ليصبح بعبع النهائيات وصائد للبطولات بصحبه نادي القرن الإفريقي،، كولر العاشق للبطولات بالقميص الأحمر لم يصبح مدير فني فقط للنادي الأهلي بل أصبح معشوق لكل محبي ومشجعي الكيان الأحمر ويتغنون به في كل مناسبة ومحفل وأصبح رمز من رموز الجزيرة وخطف قلوب عشاق نادي القرن الإفريقي كما فعلها من قبل المدرب الأسطوري للأهلي البرتغالي مانويل جوزيه راهن الخطيب ومجلسه على كولر وكان الرهان الرابح.

في التاسع من سبتمبر ٢٠٢٢ أعلن النادي الأهلي تعاقده مع السويسري مارسيل كولر ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريز الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات مع الفريق وكان حينها يتسأل جميع مشجعي الأهلي من هو العجوز السويسري القادم لتدريب القلعة الحمراء وماهو تاريخه وماهي إنجازاته وسرعان ما تبدل الحال من تساؤلات إلى عشق ودعم هائل للعجوز السويسري.

لم يتوج كولر بأي بطولات رفقة منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب وذلك بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف "الفيفا".

ويحظى كولر بحب ودعم هائل من جماهير وإدارة الأهلى لدرجة أنه تم تمديد تعاقده ليستمر حتي نهاية موسم 2026.

ـ أسرار في حياة مارسيل كولر

لا تقتصر حياة كولر على المستطيل الأخضر فقط بل بها العديد من الأسرار ومنها مواقف صعبة عديدة يخبئها خلف ابتسامته ومنها العديد من الحكايات، والتي يعد من أبرزها وفاة والده بشكل مفاجئ بعدما أصيب بنوبة قلبية ليلًا ليتأثر كثيرًا بفقدانه.

وخوضه لتجربة الزواج مرتين حيث أسفر زواجه الأول عن طفلين، بينما تزوج شريكته الحالية، التي تدعى جيزيلا كولر عام 2007 ولديه 4 أحفاد.

شهدت مسيرة كولر رفقة الشياطين الحمر تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيد المحلي والقاري والعالمي وذلك بعد أن حصد 11 بطولة مختلفة.

ـ بطولات مارسيل كولر مع الأهلي

- كأس مصر (2021-2022، 2022-2023).

- الدوري المصري (2022-2023، 2023-2024).

- دوري أبطال إفريقيا (2022-2023، 2023-2024).

- السوبر المصري (2021-2022، 2022-2023، 2023-2024، 2024-2025).

- كأس الأفروآسيوية (2024-2025).

كما أحرز الفريق الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية 2023، ولم يخسر سوى لقب كأس السوبر الأفريقي مرتين الأولى كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري والثانية أمام غريم الأهلي التقليدي الزمالك.

- مسيرة ناجحة للسويسري مارسيل كولر مع الأهلي

خاض الأهلى تحت قيادة الثعلب السويسرى مارسيل كولر 126 مباراة، فاز فى 93 لقاءً وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 245 هدفا وتلقت شباكه 79 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 74 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2)،، كما يعد ثالث أكثر مدرب تتويجًا بالألقاب في تاريخ القلعة الحمراء.