إسدال الستار عن منافسات ملتقى عمان الدولي البارالمبي لألعاب القوى

بمشاركة خليجية ودولية

كتب - عبدالله الجرداني:

أسدل الستار بملاعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عن منافسات النسخة السابعة لملتقى عمان الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي شارك فيها 150 لاعبا ولاعبة من أندية دول مجلس التعاون الخليج والتشيك واليونان تنافسوا على مختلف المسابقات التي تضمنها الملتقى الذي نظمته اللجنة البارالمبية العمانية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وبإشراف الاتحاد الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، والتي أقيمت منافساتها على ملاعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وجاءت نتائج اليوم الأخير على النحو التالي: في مسابقة دفع الجلة للفتيات فئة 34 و32 حققت اللاعبة إيمان تيسير الميدالية الذهبية، ونالت زهرة الجبوري من البحرين المركز الثاني وحصلت اللاعبة العمانية مريم الشيدي على المركز الثالث.

في منافسات رمي القرص للفتيات فئات 34و33 حصلت إيمان تيسير على الميدالية الذهبية، ونالت البحرينية زهرة جبوري الميدالية الفضية .وفي منافسات رمي الرمح للرجال فئات 62 و46 و41 حقق رائد الحرفي من نادي المدنية السعودي الميدالية الذهبية، وحصل التشيكي الكوتمولين شايلتي الميدالية الفضية، والعماني مازن عبدالله الميدالية البرونزية وفي منافسات الجري 400 متر عدو حقق لاعب المنتخب البحريني أحمد نوح الميدالية الذهبية، وحقق مواطنه نصار الوقاز الميدالية الفضية ووفي منافسات رمي القرص للرجال فئات 57 و56 حقق لاعب نادي جيزان السعودي اسلام حيدر اليحيائي الميدالية الذهبية، ونال البحريني يوسف الجلاس الميدالية الفضية ولاعب المنتخب الوطني طالب البلوشي الميدالية البرونزية. وفي منافسات دفع الجلة رجال فئة 57 حقق لاعب نادي جيزان السعودي اسلام حيدر اليحيائي الميدالية الذهبية، وحصل لاعب نادي خور فكاني الإماراتي عبد الله الدهناني الميدالية الفضية، وحصل اللاعب العماني خليفة اليحيائي على الميدالية البرونزية. وفي منافسات رمي القرص للفتيات فئات 56 و55 و54 حققت البحرينية روبا العمري الميدالية الذهبية ، وحصلت التشيكية ميراسلافا ابرروفا الميدالية الفضية. وفي منافسات 200 متر عدو رجال حق لاعب المنتخب الوطني سيف المقيبلي الميدالية الذهبية وحصل لاعب نادي المدينية السعودي فادي الحيساوي الميدالية الفضية.وفي منافسات الوثب الطويل تصنيف 12 استحوذ لاعبي سلطنة عمان على المراكز الثلاثة الأولى حيث حقق عثمان الخميسي الميدالية الذهبية ونال فيصل البلوشي الميدالية الفضية وحصل صقر القاسمي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي الرمح للرجال تصنيف 57 حقق لاعب خور فكان الإماراتي على الميدالية الذهبية، وحصل لاعب المنتخب الوطني علي الحبسي على الميدالية الفضية، ونال العماني سعيد الشيدي الميدالية البرونزية. وفي منافسات سباق عدو 100 متر رجال تصنيف 54و53 استحوذت البحرين على المركزين الأول والثاني، حيث حصل اللاعب نظر الوقزي على الميدالية الذهبية وحقق أحمد نوح الميدالية الفضية.وفي منافسات 100 متر عدو رجال فئات 47 و35 و36 حصل لاعب المنتخب الوطني طه الحراصي على الميدالية الذهبية، وحقق لاعب المنتخب الوطني سيف المقيبلي الميدالية الفضية، وفي منافسات دفع الجلة للرجال فئات 46 و41 حقق لاعب البحرين سعيد خميس أحمد الميدالية الذهبية وحصل رائد العوضي لاعب نادي المدينة السعودي الميدالية الفضية، وحصل اللاعب العماني مازن عبدالله الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي الرمح للرجال فئات 33 و34 حصل لاعبو خورفكان الإماراتي على المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل مبارك الفهناني الميدالية الذهبية، و عبدالعزيز الكندي الميدالية الفضية و أحمد النقبي الميدالية البرونزية .

وفي منافسات رمي القرص للرجال تصنيف 52 و54 و55 حقق لاعب خور فكان الإماراتي عبد الله المصباحي الميدالية الذهبية اللاعب التشيكي دوسان سمبارا الميدالية الفضية، وفي منافسات رمي الرمح فئات 52 و54 و57 حقق لاعب المنتخب العماني مكتوم المقبالي الميدالية الذهبية ونال لاعب خور فكان الإماراتي عبدالله مصباح الميدالية الفضية .

وفي منافسات دفع الجلة للرجال حقق لاعب خور فكان الإماراتي عبدالله المصباحي الميدالية الذهبية، ونال لاعب المنتخب العماني مكتوم المقبالي الميدالية الفضية، التشيكي لوكاس كيرنوتا الميدالية البرونزية.وفي منافسات رمي القرص للرجال فئات 33 و34 حقق التشيكي مارك دودا الميدالية الذهبية، فيما حقق لاعبو خورفكان المركزين الثاني والثالث، حيث حصل اللاعب عبدالعزيز الكندي الميدالية الفضية واحمد النقبي الميدالية البرونزية .وفي منافسات دفع الجلة فئة 37 حقق حمزه الهوساوي لاعب المدينة السعودي الميدالية الذهبية، وحصل لاعب خور فكان الاماراتي مايد اللوحين الميدالية الفضية، وحصل اللاعب العماني أمير الشبلي الميدالية البرونزية وفي منافسات رمي الرمح للرجال فئة 37 حقق لاعب المنتخب العماني أمير الشبلي الميدالية الذهبية ونال لاعب المدينية السعودي حمزة الحوسة الميدالية الفضية، وعبيدة الملأ من نادي خور فكان الإماراتي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات دفع الجلة فئات 32 و33 وحقق لاعب المنتخب الوطني محمد المشايخي الميدالية الذهبية والبحريني، ونال البحريني السعد سعد الميدالية الفضية وحقق لاعب خور فكان الإماراتي أحمد النقبي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي الرمح للفتيات فئات 54 و55 حققت البحرينية روبا العومدي الميدالية الذهبية، وحققت لاعبة المنتخب الوطني روان الحسني الميدالية الفضية والتشيكية إيفا كاكانو الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة 200 متر عدو للرجال فئة 20 استحوذ لاعبي سلطنة عمان على المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل المعتصم الحمداني الميدالية الذهبية ويزن النبهاني الميدالية الفضية وخليفة أولاد ثاني الميدالية البرونزية.وفي منافسات رمي الرمح لفتيات فئات 56 و57 حققت التشيكية ميرسلوفا الميدالية الذهبية ونالت لاعبة المنتخب الوطني غالية الجابرية الميدالية الفضية وحصلت اللاعبة العمانية فاطمة الكعبي الميدالية البرونزية.وفي مسابقة دفع الجلة فئات 11 و12 استحوذ لاعبو سلطنة عمان على المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل راشد السيابي على الميدالية الذهبية، عمار الكلباني على الميدالية الفضية ونايف القاسمي على الميدالية البرونزية. وفي مسابقة دفع الجلة ذكور فئة 34 حقق التشيكي مارك داودا الميدالية الذهبية وحصل اللاعب العماني عبدالله الشيدي على الميدالية الفضية . وفي مسابقة 100 متر عدو فئات 12 و13 رجال استحوذ لاعبي سلطنة عمان على المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل صقر القاسمي الميدالية الذهبية و فيصل البلوشي الميدالية الفضية .

وفي مسابقة 100 متر عدو فتيات فئة 20 حققت اللاعبة العمانية سجى الحارثية الميدالية الذهبية وحصلت العمانية شهد العجمية على الميدالية الفضية وجينا المصلحية الميدالية البرونزية. وفي مسابقة 200 متر عدو فتيات فئة 20 استحوذت لاعبات سلطنة عمان على المراكز الثلاثة الأولى حيث حصلت عائشة الحربية على الميدالية الذهبية وحوراء العلوي على الميدالية الفضية وسجى الحارثية على الميدالية البرونزية. وفي مسابقة 800 متر عدو استحوذ لاعبو البحرين على المركزين الأول والثاني، حيث حصل نصار الوقاز على الميدالية الذهبية وأحمد نوح على الميدالية الفضية.