نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي".. موقف إدارة بيراميدز بعد التسوية بين الشحات والشيبي ومصير التصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن قرار الإدارة بالتراجع عن التصعيد ضد حسين الشحات، جناح النادي الأهلي، بعد التصالح الذي تم بينه وبين محمد الشيبي، ظهير أيمن بيراميدز، في إحدى الفعاليات الاجتماعية.

هذا التصالح جاء ليضع حدًا لأزمة نشبت بين اللاعبين في الموسم قبل الماضي، والتي كانت قد أثارت جدلًا واسعًا.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ "دوت الخليج الرياضي" أن إدارة بيراميدز قررت عدم المضي قدمًا في اتخاذ خطوات قضائية ضد الشحات بعد أن قرر الشيبي بدوره التنازل عن متابعة القضية.

جاء ذلك بعد اعتذار الشحات في أكثر من مناسبة، ثم التصالح بين اللاعبين ليتم إغلاق الملف نهائيًا.

كما أشار المصدر إلى أن الشيبي أبلغ مسؤولي بيراميدز بأنه يعتزم إنهاء هذه الأزمة بعد أن تقبل اعتذار الشحات، مشيدًا بالتوصل إلى هذا التصالح الذي يعزز العلاقة الطيبة بين الناديين.

