نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الآسيوية عن مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



تمثل قارة آسيا ثمانية منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى 9 منتخبات وذلك حسب نتائج الملحق العالمي.



يحتوي الدور الثالث على 18 منتخبا قُسّمت على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025.



يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري في حين سيكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.



تقام الجولة الخامسة في 14 نوفمبر 2024 وتنقل التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم اليوم...



- أستراليا والسعودية الساعة 11 صباحا بتوقيت مصر

- البحرين والصين الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- الكويت وكوريا الجنوبية الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- عمان وفلسطين الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- العراق والأردن الساعة 6 وربع مساء بتوقيت مصر

- قطر وأوزبكستان الساعة 6 وربع مساء بتوقيت مصر

- الإمارات وقيرغيزستان الساعة 6 وربع مساء بتوقيت مصر