وزارة العمل : ختام برنامج تدريبي للفتيات بالوحدة المتنقلة.. واختبارات نظرية وعملية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:28 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، اختتمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ ، البرنامج التدريبي المهني المجاني على مهن : الخياطة والتفصيل لـ 8 متدربات من الفتيات ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية ، أمام مقر ديوان مديرية العمل بجوار المستشفى العسكري ، وإجراء اختبارات نهاية التدريب النظرية والعملية للمتدربات ، بعد انتهاء مدة التدريب المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية على مدار شهر كامل ، بهدف تنمية مهارات فتيات المحافظة وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، والاهتمام بالتمكين الإقتصادى للمرأة وتنمية قدراتها والاستفادة منها فى عمليات التنمية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..

وأوضح الدكتور حسن هيكل مدير مديرية العمل بكفر الشيخ ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية ، أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار الخطة التدريبية لمديرية العمل بكفر الشيخ للعام 2024 – 2025 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل ، من أجل بناء قدرات شبابية تتمتع بالمهارات اللازمة لسوق العمل المحلي والدولي ، وتعزيز مساهمة مديرية العمل في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" ، ومنوهاً إلى أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها .