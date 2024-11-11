نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لخوض مباراة قوية أمام نظيره المنتخب الأسترالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المنتخب السعودي مع نظيره استراليا، يوم الخميس المقبل الموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وستبدأ مباراة منتخب السعودية ضد أستراليا، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، و12:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في تصفيات أسيا لكأس العالم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، كمل سيتم بث مباراة السعودية ضد منتخب أستراليا على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق عبد الله الغامدي.