نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المنتخب الأسترالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تقام مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي، يوم الخميس المقبل الموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وستنطلق صافرة مباراة السعودية ضد أستراليا، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، و12:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في تصفيات أسيا لكأس العالم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، وستنقل مباراة السعودية ضد أستراليا، عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق عبد الله الغامدي.