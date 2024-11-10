والدة محمد ربيعة: فرحتنا بانضمام محمد للمنتخب أكبر من أي شيء آخر

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أحمد جودة - القاهرة - عبرت والدة محمد ربيعة، لاعب سموحة ومنتخب مصر، عن سعادتها البالغة بانضمام نجلها لمعسكر منتخب مصر في نوفمبر، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقالت والدة ربيعة في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن على قناة dmc: "سعيدة جدًا بانضمام محمد لمنتخب مصر، لا يوجد شيء أجمل من ذلك".

وأضافت: "الجميع في العائلة سعيد بالفرحة، وقد حددنا موعد إجازة المنتخب في ديسمبر، وقررنا السفر إلى بلدته لتنظيم حفل كتب الكتاب، لكن انضمامه للمنتخب جعلنا نؤجل هذه الخطط".

وتابعت: "كانت فرحتنا بانضمامه للمنتخب أكبر من أي شيء آخر، وقررنا تأجيل حفل الزواج بسبب هذا الإنجاز الكبير".

وأكدت والدة محمد ربيعة: "عروسته جميلة جدًا عليه، وأهلها تقبلوا التغيير في المواعيد، كما أن نجلها يحب حسام حسن جدًا، ونحن نكن له كل الاحترام".