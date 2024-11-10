نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور: التتويج بالبطولات جزء من هوية الأهلي وتركيزي على إسعاد الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، على تتويج الفريق مؤخرًا بكأس السوبر المصري أمام الزمالك وكأس القارات الثلاث في بطولة إنتر كونتينيال ضد العين الإماراتي، مشددًا على أن الفوز بالبطولات ليس جديدًا على الأهلي.

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية: "التتويج بالألقاب جزء من هوية النادي الأهلي، وكل لاعب داخل الفريق يضع نصب عينيه الفوز بالبطولات والعمل من أجل ذلك".

وأضاف: "تركيزي دائمًا على تنفيذ تعليمات المدرب مارسيل كولر، ولولا دعم زملائي لما استطعت تقديم هذا المستوى".

وتابع: "أوجه شكري لجماهير الأهلي على دعمهم المتواصل منذ انضمامي للنادي، ونحن نركز على إسعادهم في جميع المباريات".

وأكد إمام عاشور أن جميع اللاعبين في الأهلي يطمحون للفوز بكل الألقاب الفردية والجماعية في البطولات المحلية والقارية.