نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق تشيلسي، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد تشيلسي، مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أرسنال الرسمي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، يوريان تيمبر.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل مارتينلي، كاي هافيرتز.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.