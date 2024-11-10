نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موديست يوضح سبب رفضه عرض شالكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي السابق، سبب رفضه للعرض الذي تلقاه من شالكة الألماني في الفترة الحالية.

وتواصل نادي شالكة، مع أنتوني موديست مؤخرًا من أجل التعاقد معه في فترة انتقالات يناير من أجل تعزيز خط هجوم الفريق.

موديست: رفضت عرض شالكة احترامًا لـ دورتموند

قال موديست في تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس ألمانيا”: “لقد رفضت عرض نادي شالكه أمس، لقد أتيحت لي الفرصة لمقابلة مسؤولي النادي وأجريت محادثات رائعة مع المدرب بن مانجا”.

وتابع قائلًا: “لقد فكرت في الأمر طويلًا، لكن شعوري الغريزي هو الذي قرر ذلك، باعتباري لاعبًا في كولونيا ودورتموند سابقًًا فإن الانتقال إلى شالكه لا يبدو صحيحًا".

واصل أنتوني موديست، تصريحاته قائلًا: “ومع ذلك، أشعر بالفخر لتلقي مثل هذا الطلب، فبعد كل شيء، شالكه نادي كبير”.