نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة حول عودة راموس إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت وسائل إعلام إسبانية الضوء على إصابة إيدير ميليتاو في الرباط الصليبي الأمامي التي أثرت على غيابه حتى نهاية الموسم ريال مدريد وجعلت خط دفاع الملكي في ورطة خطيرة.

حقيقة عودة راموس إلى ريال مدريد

شارت صحيفة آس الإسبانية إلى أنه في الوقت الحالي لا يملك كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سوى أنطونيو روديجير كخيار كبير في هذا المنصب مع إصابة ديفيد ألابا وأوريلين تشواميني وداني كارفاخال.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك جدل في الوقت الحالي عما إذا كان ريال مدريد سيلجا إلى السوق على الفور للتعاقد مع لاعب بصورة مجانية أو ينتظر حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه تم طرح اسم الأسطورة سيرجيو راموس للعودة إلى ريال مدريد لكن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي استبعد خيار إعادة راموس البالغ من العمر 38 عامًا إلى قلعة سانتياجو برنابيو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن العلاقة بين راموس وبيريز انقطعت خلال المراحل الأخيرة من فترة راموس في ريال مدريد والتي انتهت في عام 2021 وهذا يعني أن الخطوة مستبعدة عمليًا على الرغم من أن هذا ليس شعورًا يشاركه به بقية مجلس إدارة الملكي.