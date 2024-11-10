نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد القاهرة يحتضن المصري البورسعيدي لأول مرة منذ ١٢ عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة عن عودة النادي المصري البورسعيدي لخوض مبارياته في القاهرة خلال الفترة المقبلة لأول مرة منذ سنوات طويلة.

ستاد القاهرة يحتضن المصري البورسعيدي لأول مرة منذ ١٢ عام



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه تم التنسيق بين كل الجهات المعنية أن تكون البداية من خلال مواجهتي المصري مع الزمالك في بطولتي الدوري والكونفدرالية الإفريقية".



وواصل شبانه حديثه قائلا: "تم خطار الكاف بنقل مواجهة المصري والزمالك بدور المجموعات لاستاد القاهرة الدولي".

