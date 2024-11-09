نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيل سامسون.. الزمالك يحسم التعاقد مع صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح مسؤولو نادي الزمالك في إتمام صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق استجابة لرغبة المدير الفني جوزيه جوميز، الذي يسعى لتعزيز الفريق في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات، أن الزمالك اتفق مع اللاعب أوفي إيجاريا على التعاقد لمدة موسم واحد بعد الاتفاق على جميع الشروط المالية والتعاقدية، موضحًا أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز أعطى موافقة كتابية على ضم اللاعب.

وأضاف المصدر أن إيجاريا سينضم للفريق لدعم خط الوسط، ومن المتوقع وصوله إلى القاهرة خلال ساعات قليلة للالتحاق بالتدريبات الجماعية.

وسيخضع اللاعب لبرنامج تدريبي خاص لاستعادة لياقته البدنية، تمهيدًا لانطلاق الموسم المقبل.

وكان إيجاريا قد خاض مسيرة احترافية تضمنت اللعب مع نادي ليفربول الإنجليزي، وانتقل بعدها إلى نادي ريدينج الإنجليزي، حيث عمل تحت قيادة المدرب جوزيه جوميز الذي حرص على استقطابه إلى الزمالك لتعزيز خط الوسط.

وجاءت صفقة التعاقد مع إيجاريا بعد الاتفاق على فسخ عقد اللاعب البنيني سامسون أكينيولا وتسوية جميع الجوانب المالية المرتبطة بالصفقة.