نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الخليج والفتح في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج فوزا صعبا ومهما على نظيره فريق الفتح بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة 10 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الخليج والفتح

وسجل عبدالله السالم الهدف الأول للخليج في الدقيقة 55، وعاد السالم بالهدف الثاني في الدقيقة 87 صنعه له أبو الشامات وعاد مراد باتنا بالهدف الأول للفتح في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 2/1.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز السادس برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 5 فوز وتعادل وخسر أربعة.