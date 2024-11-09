فينيسيوس يواصل تألقه ويسجل الهاتريك الرابع له مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - التقي اليوم نادي ريال مدريد الإسباني ضد نظيره اوساسونا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإسباني.

و لُعبت المباراة علي أرضية ميدان سانتياجو بيرنابيو، وظهر الفريق الملكي بشكل جيد حتى أنهى المباراة برباعية نظيفة.

فينيسيوس يسجل الهاتريك الرابع مع ريال مدريد

واستطاع نجم اللقاء فينيسيوس جونيور التألق وسجل هاتريك في مرمى نظيره أوساسونا، ليؤكد على أهمية تواجده حتى في ظل تواجد حضور كيليان مبابي.

وبعد تسجيله لهاتريك الليلة يُصبح الهاتريك الرابع له مع ريال مدريد، فقد سبق وفعلها في ثلاث مواجهات،في موسم 2021-2022 سجل أول هاتريك له ضد ليفانتي في مواجهات الدوري الإسباني ثم في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 سجل أمام برشلونة واخيرًا في دوري ابطال اوروبا موسم 2024-2025 ضد بروسيا دورتموند.