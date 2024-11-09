نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من فيفا على طلب الأهلي وضع شعار "بطل نصف الأرض" على القميص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للنادي الأهلي أنه لا يمكن وضع شعار "بطل القارات الثلاثة" على قميص الفريق في الفترة القادمة.

قال مصدر داخل النادي في تصريحات، إن الأهلي استفسر من فيفا حول إمكانية إضافة شعار "بطل نصف الأرض" أو "بطل القارات الثلاثة" على القميص بعد فوزه الأخير على العين الإماراتي في كأس إنتر كونتيننتال، ليحصل بذلك على لقب بطل القارات الثلاثة (إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ).

المصدر كشف أن هناك محادثات ودية جرت بين مسؤولي الأهلي وفيفا بخصوص وضع هذا الشعار على قميص الفريق بعد الفوز باللقب، وهو لقب معتمد رسميًا من فيفا، حيث تم تسليم كأس بطل القارات الثلاثة للأهلي عقب المباراة.

ومع ذلك، أبلغ فيفا الأهلي بأنه هو صاحب الحق في منح أي شعارات خاصة للأندية، وأنه يحدد الشعار المسموح به وفقًا لقراراته الخاصة.

كما أشار المصدر إلى أن القميص الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر عليه شعار "بطل القارات الثلاثة" مع التوقعات بأن يرتديه الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، هو غير دقيق، حيث لم يحصل النادي على موافقة من فيفا لاستخدام هذا الشعار على القميص.