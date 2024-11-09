نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شاهد مجانًا" القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم اليوم واحدة من أبرز المواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024، حيث سيلتقي فريق مانشستر سيتي مع برايتون. تعد هذه المباراة من أهم مواجهات الجولة، إذ يسعى الفريقان لجمع نقاط ثمينة تساعدهما في تحسين ترتيبهما في الدوري. يبحث العديد من المشاهدين عن طرق مجانية لمتابعة هذه المباراة المرتقبة، وفيما يلي سنستعرض القنوات المفتوحة التي تقدم البث المباشر للمباراة دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم



Ictimai TV تأتي في مقدمة القنوات المجانية التي تنقل المباراة، حيث تبث عبر قمر AzerSpace بتردد 11175 أفقي. تعتبر Ictimai TV خيارًا مناسبًا للمشاهدين الذين يرغبون في متابعة الدوري الإنجليزي دون الحاجة لاشتراك خاص، فهي تقدم بثًا مباشرًا لمباريات كبرى من ضمنها لقاء مانشستر سيتي وبرايتون.

هناك أيضًا مجموعة من القنوات المفتوحة التي توفر خيارات متعددة للمشاهدين حول العالم، مثل قناة Canal+ France المتاحة على قمر أسترا 19.2°E بتردد 12012 أفقي، وقناة Sky Sport 1 Austria بتردد 11171 أفقي، واللتان تقدمان تغطية شاملة لأهم المباريات.

ترددات أخرى لمتابعة مانشستر سيتي وبرايتون مجانًا



للمهتمين بمتابعة اللقاء عبر أقمار صناعية مختلفة، تتوفر عدة قنوات تقدم البث المجاني بجودة عالية، ومنها:

Diema Sport 2 Bulgaria HD على قمر هيلاس سات 39.0°E بتردد 12137 عمودي، حيث تعد خيارًا مناسبًا لجمهور البث المجاني في أوروبا.

Sky Sport 1 Deutsch HD، والتي تبث على قمر أسترا 19.2°E بتردد 12032 عمودي، وتقدم تغطية حصرية لمباريات الدوري الإنجليزي لمحبي الفريقين.

Canal Plus Sport 2 Poland HD، المتاحة عبر قمر هوت بيرد بتردد 11278 عمودي، وتقدم محتوى رياضي متنوع يشمل مباريات كبرى في الدوريات الأوروبية.

تفاصيل المباراة: مانشستر سيتي يسعى لمواصلة الضغط على المتصدر

يدخل مانشستر سيتي هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، مما يجعل الفوز اليوم حاسمًا لاستمرار المنافسة على القمة. من جانبه، يأتي برايتون في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ويطمح لتحسين موقعه من خلال مواجهة قوية ضد أحد عمالقة الدوري.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برايتون



من المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي بتشكيلته القوية لتحقيق الفوز. إليكم

التشكيلة المتوقعة:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياش، مانويل أكانجي، ريكو لويس

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، برناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: فيل فودين، سافينيو، إيرلينج هالاند

يتوقع أن تكون هذه المواجهة مثيرة وحماسية، حيث يسعى مانشستر سيتي للاستفادة من قوته الهجومية المتمثلة في هالاند وفودين، بينما يطمح برايتون إلى تقديم أداء مشرف يليق بمستواه هذا الموسم.