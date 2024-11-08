أنشيلوتي: ريال مدريد أفضل فريق يتجاوز الصعوبات.. ومبابي يحتاج لبعض التركيز

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الإسباني ريال مدريد لمواجهة نظيره أوساسونا، غدًا السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني، وتُقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وعلق كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإسباني خلال المؤتمر الصحفي اليوم على قرار ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، باستبعاد اللاعب كيليان مبابي من الفريق خلال التوقف الدولي بنوفمبر الجاري.

حيث جاءت قائمة فرنسا لمعسكر نوفمبر، ولم يتواجد مبابي مهاجم ريال مدريد، خلال استعدادات المنتخب لدوري الأمم الأوروبية.

وقال أنشيلوتي فيما يخص عدم استدعاء مبابي،: "ليس لي اي حكم علي هذا القرار فهو قرار ديشامب، ولا أنا لا أسمح لنفسي بذلك، لاعبنا بخير، نعم إنه محبط مثل الجميع وهذا لسوء النتائج ولكنني اعلم إنه لديه لديه حافز كبير للعودة ".

وبسبب الانتقادات التي يتعرض لها اللاعب: "أرى أنه يتمرن بشكل جيد، وفي نفس الوقت يمر بوقت صعب... مثل الجميع ".

وتابع: "اعتقد إنه ذكي وسيعمل على الرجوع في وقت قريب، هذه فرصته لكنه يحتاج لبعض من التركيز، وهي الطريقة التي يجب أن نواجه بها المشاكل".

وأضاف: " مبابي يمر بمشكلة الجميع يعاني منها، فهو يريد إخراج أفضل نسخة لديه، ولكنه لم يحصل علي هذه الفرصة حتى الآن، لكنني متأكد أنه سيعيش هذه اللحظة وبصوره أفضل في المستقبل".

وأردف: "اعلم ان فينيسيوس، رودريجو وبيلينجهام، في وقت صعب ايضا لكننا تعودنا علي هذه الفترة الصعبة، و نتقبلها جيدًا لكننا لم نستسلم في أي وقت من الأوقات".

واختتم:" أنا أمتلك مجموعة قوية وذكية للغاية، اعلم انهم سيعودون بقوة وفريقنا هو أفضل فريق يتجاوز الأوقات العصيبة، وأنا لدي اقتناع تام بأننا سوف نفعل ذلك".