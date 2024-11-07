نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يعلن إقالة لجنة الحكام بالكامل بعد أزمة التسريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الخميس، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها.

اتحاد الكرة يُقيل لجنة الحكام بالكامل.. وتعيين أخرى برئاسة عبدالرؤوف

كما قرر اتحاد الكرة تعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.

وأكد مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وأضاف خلال بيانه أنه سيكون ذلك وفقًا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.