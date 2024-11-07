مدرب زد: الحكم حرمنا من ركلة جزاء صحيحة أمام الأهلي والتوفيق لم يحالفنا

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أحمد جودة - القاهرة - علق مجدي عبدالعاطي مدرب زد، على خسارة فريقه اليوم أمام الأهلي بهدف نظيف، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات مجدي عبدالعاطي عقب الخسارة أمام الأهلي

وقال عبدالعاطي في تصريحاته عقب نهاية المباراة، إن لاعبيه قدموا مستوى قوي أمام الأهلي، والحكم تجاهل احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريقه.

وأضاف: “اللاعبون قدموا ما عليهم، قمسنا المباراة بشكل جيد للغاية، وكنا ندًا قويًا للنادي الأهلي".

وأكمل: “أتيح لنا أكثر من فرصة وكنا الأقرب للتعادل، لكن لم يحدث ذلك، وكنت أتمنى من حكم المباراة أن يشاهد لقطة سقوط لاعبنا في منطقة الجزاء، نحن متأكدون من أنها تستحق ركلة جزاء بعدما شاهدناها”.

وتابع: “تحدثت مع حكم المباراة وطلبت منه مشاهدة اللعبة في الفار لكنه قرر منحي بطاقة صفراء ثم الحمراء، بكل تأكيد الأندية الغير مسندوة ستتضرر كثيرًا من هذا الأمر”.

وأردف: “أتيح لنا فرصتين في الشوط الأول ومثلهما في الثاني، كنت أطمح في الخروج بالتعادل على أقل تقدير ولكن هذه هي كرة القدم”.

واختتم: “التوفيق لم يحالفنا في الشوط الثاني، وأشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة، ومبروك للنادي الأهلي”.