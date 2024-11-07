نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستعجل حسم صفقة نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب مسؤولو نادي ريال مدريد، في حسم صفقة ضم أحد نجوم ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية، خلال يناير المقبل.

ريال مدريد يريد ضم أرنولد في يناير

يضع نادي ريال مدريد، عينه على ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي، لتدعيم صفوف الملكي بعد إصابة داني كارفخال والذي سيبتعد عن الملاعب فترة طويلة.

وأشارت صحيفة “ريليفو” الإسبانية إلى إن هناك أصوات داخل نادي ريال مدريد تطالب بحسم صفقة أرنولد في فترة انتقالات يناير المقبل.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري، ولا توجد أي مؤشرات إيجابية حول إمكانية بقاء اللاعب مع الريدز حتى هذه اللحظة.