نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي أمام العروبة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق العروبة بعد قليل بستاد العروبة ضمن منافسات الجولة 10 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والعروبة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والعروبة مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعروبة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.