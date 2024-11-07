نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يكشف دور حسام حسن في إعادة بريق الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال علاء إبراهيم نجم الكرة المصرية السابق، إن محمد الشناوي هو الحارس الذي يستحق أن يحرس عرين النادي الأهلي أساسيًا في الفترة الحالية.

علاء إبراهيم: الشناوي هو الحارس الأساسي في الأهلي رغم تألق شوبير

وأضاف علاء إبراهيم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن محمد الشناوي هو حارس الأهلي وهو الأساسي، والأهلي لم يستغل فترة وجود مصطفى شوبير.

وتابع نجم الأهلي السابق: كان لا بد أن يُكمل مصطفى شوبير مسيرته بعد تألقه لكن حسام حسن فوق الشناوي مع المنتخب بعدما أشركه.

وأكمل علاء إبراهيم: لم يكن عادلا و"مش فير" أن يلعب محمد الشناوي على شوبير في المنتخب ولكنه أصبح بعدها الأجهز فعاد للأهلي.

واختتم علاء إبراهيم: الآن ننتظر أن يحصل مصطفى شوبير مجددا على الفرصة حال غياب محمد الشناوي، وأتمنى وقتها ألا نقع في نفس الخطأ مرة ثانية، ونكرر الخطأ مرتين.