نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن في ورطة.. إصابة نجم جديد بمنتخب مصر قبل معسكر نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض أحد لاعبي منتخب مصر لإصابة مفاجئة في الساعات الأخيرة، وذلك قبل إعلان حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، قائمة الفريق لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

إصابة عبدالمنعم مع نيس

وكان نادي نيس الفرنسي قد أعلن غياب محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، عن مباراة الدوري الأوروبي بسبب إصابة في ركبته اليسرى أثناء التدريبات، حيث يخضع حاليا لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه.

وتضيف إصابة عبد المنعم إلى قائمة الغيابات في صفوف المنتخب، بعد إصابة أحمد مصطفى زيزو وياسر، لاعب الزمالك، وياسر إبراهيم لاعب الأهلي ما يثير القلق قبل إعلان القائمة النهائية استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

