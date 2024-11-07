مبابي يعيش أسوأ أيامه مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، أسوأ أيامه مع المرينجي، حيث لم يثبت مبابي نفسه حتي الآن مع الفريق الملكي، مما جعله محط انتقاد الجماهير المدريدية.

ووفقًا لشبكة "ريفيلو" الإسباني، فأن في ريال مدريد يطلبون من مبابي أن يكون بمثابة قائد، سواء في الهجوم أو الدفاع، لتغيير هذا الوضع وفي الوقت الحالي لم ينجح.

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن هناك من يلوم مبابي لأنه غير قادر على وضع الفريق على ظهره، وهو الدور الذي يجب أن يقوم به كنجم إلى جانب فينيسيوس.

وتابعت:"حالة مبابي البدنية سيئة ولديه مشاكل مع فرنسا، وفي غرفة الملابس يقولون يجب عليه أن يخرج أفضل نسخة لديه ليحاول الخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت أنه في غرفة ملابس ريال مدريد يريدون من مبابي أن يدافع أكثر، وهو اللاعب الأقل ركضًا في الملعب.