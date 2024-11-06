نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم| توك سبورت: الهلال يرغب في ضم صلاح.. الصن: يونايتد يخطط للتعاقد مع مدافع إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 06-11- 2024.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يرغب نادي الهلال السعودي في التعاقد مع مهاجم ليفربول ومصر محمد صلاح، 32 عامًا، في الوقت المناسب لكأس العالم للأندية الصيف المقبل. (توك سبورت).

برشلونة مهتم أيضًا بالتعاقد مع صلاح عندما ينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم. (سبورت - بالإسبانية).

يخطط ليفربول لبدء محادثات بشأن عقد جديد مع ظهيره الدولي الاسكتلندي آندي روبرتسون، 30 عامًا، في الصيف. (فوتبول إنسايدر).

احتفظت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالحق في طلب تعويض عن الأرباح المفقودة إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي بانتهاك القواعد المالية للدوري. (تايمز - مطلوب الاشتراك).

رفض المدير الرياضي السابق لآرسنال إيدو عقدًا جديدًا مربحًا للبقاء مع الجانرز لصالح تولي دور متعدد الأندية مع مالك نوتنغهام فورست إيفانجيلوس ماريناكيس. (ديلي ميل).

مانشستر يونايتد يخطط لضم مدافع إيفرتون

يخطط مانشستر يونايتد لخطوة جديدة لضم قلب دفاع إيفرتون وإنجلترا جاراد برانثويت، 22 عامًا، في الصيف. (تالك سبورت).

يريد المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد روبن أموريم ضم ثلاثة لاعبين من سبورتنج - قلب دفاع البرتغال جونكالو إيناسيو، 23 عامًا، والمدافع الإيفواري عثمان ديوماندي، 20 عامًا، والمهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، 26 عامًا - للانضمام إليه في أولد ترافورد. (سكاي سبورت سويسرا - بالفرنسية).

سيرفض قلب دفاع إنجلترا هاري ماجواير، 31 عامًا، التفكير في ترك مانشستر يونايتد في يناير ويعتقد أنه يمكنه كسب عقد جديد في النادي. (تي بي آر فوتبول).

ومع ذلك، سينتظر مانشستر يونايتد لتقييم التطورات من ميزانية الحكومة البريطانية قبل أن يقرر ما إذا كان سيهدم أولد ترافورد ويبني ملعبًا جديدًا، أو يعيد تطوير ملعبه الحالي. (تيليجراف)

اعترف سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، بأنه تلقى عروضًا للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الماضي، وفي حين أن الدوري الإنجليزي الممتاز يثير اهتمامه، إلا أنه سعيد في ناديه الحالي. (ديلي ميل)