نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موراتا يتألق ويسجل في البرنابيو بقميص ميلان أمام ريال مدريد بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ألفارو موراتا نجم الفريق الأول لكرة القدم اي سي ميلان الإيطالي في التألق أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد خصمه نادي ميلان اليوم على ملعب السانتياجو برنابيو لحساب منافسات الجولة الرابعة من عمر دوري الأبطال.

وسجل موراتا هدف الميلان الثاني في شباك ريال مدريد خلال مباراته أمامه بدوري أبطال اوروبا مساء اليوم.

وجاء هدف موراتا في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر المباراة في البرنابيو ضد ريال مدريد.

وبذلك يكون موراتا قد سجل بقميص يوفنتوس، أتليتكو مدريد وسجل بقميص ميلان في البرنابيو.

ودخل ميلان مباراته أمام ريال مدريد بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: إيمرسون – مالك ثياو - فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: يوسف فوفانا – تيجاني ريندرز – يونس موسى

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – ألفارو موراتا – رفاييل لياو