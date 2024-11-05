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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد الحكم محمد عادل من مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري NILE، بعد قراراته التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالجولة الأولى.

بعد أزمته الأخيرة.. لجنة الحكام تستبعد محمد عادل من الجولة الثانية بالدوري المصري

وخضع طاقم التحكيم في هذه المباراة، بقيادة محمد عادل ومعه ميدو سلامة كحكم تقنية الفيديو، للتحقيق في اتحاد الكرة المصري يوم أمس.

وذلك بعد جلسة أولى عقدت يوم الأحد لمراجعة القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل خلال المباراة التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بفوز الزمالك 3-2.

وجاء قرار الاستبعاد بسبب الأخطاء التحكيمية، أبرزها احتساب ركلة جزاء للزمالك في الدقائق الأخيرة من اللقاء، التي سجل منها هدفه الثالث.