انت الأن تتابع خبر هل يرحل بيرسي تاو إلى الزمالك؟.. شوبير يكشف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بيرسي تاو إلى الزمالك.. كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق حقيقة ما تردد في الأيام الماضية بشأن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو حال رحيله عن الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وقال أحمد شوبير

في تصريحات إذاعية ببرنامجه مع شوبير على راديو "أون تايم سبورت": "أشك بشدة في أن الزمالك يتفاوض مع بيرسي تاو لضمع من الأهلي حال عدم استمرار اللاعب في القلعة الحمراء".

وأضاف شوبير:

"بس بيرسي لاعب محترف ومن حقه يروح أي حتة لو الأهلي سابه يعني".

حقيقة منع نجم الأهلي من دخول النادي بعد مفاوضاته مع الزمالك

بيرسي تاو إلى الزمالك.. وفى سياق أخر كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق كواليس الأزمة الدائرة حول مهاجم الأهلي الشاب محمد رأفت وحقيقة مفاوضاته مع الزمالك ورحيله عن القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية ببرنامجه مع شوبير على راديو "أون تايم سبورت": "من إمبارح كده فيه قصة منتشرة عن لاعب شاب في الأهلي اسمه محمد رأفت مهاجم فريق 2005 في النادي الأهلي، الولد اتردد كلام إنه بيتفاوض مع نادي الزمالك وإن عقده بينتهي بنهاية الموسم، ولما سألنا الأهلي قالوا إن عقد اللاعب بينتهي بنهاية عام 2027 لكن والده بيقول إن عقده بينتهي بنهاية الموسم الجاري".

بيرسي تاو إلى الزمالك.. وأوضح أحمد شوبير: "وطلع كلام إن الأهلي اتخذ عقوبات ضد اللاعب ومنعه من دخول النادي وما عرفناه إن مفيش حاجة من دي وإن اللاعب بتدرب مع فريق شباب الأهلي عادي قد يكون والده اتمنع من دخول النادي عشان الأهلي ما بيحبش البلبلة ولا أي حاجة تؤثر بالسلب على الفريق وعلى استقرار لاعبيه".

وتابع شوبير: "لما سألنا المسؤولين في الأهلي قالوا محمد رأفت لاعب مميز وسنبحث ما هو في صالح الأهلي واللاعب بخصوص مستقبله وممكن نجهز له عقود جديدة لكن الولد بيتدرب بشكل طبيعي ولم يتم منعه من دخول النادي".

وأضاف شوبير: "هنا عايز أقف عند نقطة مهمة، مش كل ولي أمر يتدخل في موضوع ابنه، والله مش حلوة ومش ناجحة أنت لو وكيل الأعمال أضرب لك تعظيم سلام زي نيمار مثلا أبوه وكيل أعماله، إنما أنت لو مش وكيل أعمال ما تخلي الناس المحترفين هما اللي يشتغلوها".

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ظاهرة «تسنين» الناشئين

بيرسي تاو إلى الزمالك.. وفى سياق مختلف أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة يدعو فيه إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وعاجل بشأن ظاهرة «التسنين» للعديد من اللاعبين المشاركين في دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة.

وقال النادي الأهلي في خطابه إن هذه الظاهرة تعد خطرًا حقيقيًا على مستقبل الكرة المصرية، ويجب التصدي لها لما تمثله قاعدة الناشئين من أهمية بالغة في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية.

موعد مباراة الأهلي ‏ضد زد فى طولة الدوري الممتاز