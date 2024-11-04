لاتسيو يقتنص فوزًا مثيرًا أمام كالياري في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق لاتسيو فوزًا مثيرًا على نظيره كالياري، بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين 4 نوفمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2024 / 2025.

أهداف مباراة لاتسيو وكالياري

وسجل ثنائية لاتسيو كلا من بولا يي ديا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، وماتيا زاكايني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، وكان هدف كالياري الوحيد زيتو لوفومبو في الدقيقة 41.

تشكيل لاتسيو أمام كالياري

حراسة المرمى: بروفيدل

خط الدفاع: بيلخريني، جيلا، رومانيولي، لاتزاري

خط الوسط: روفيلا، جندوزي

خط الهجوم: نوس، تيجاني، ديا، ايساكسون.

تشكيل كالياري أمام لاتسيو

حراسة المرمى: سكوفيت

خط الدفاع: اوجيلو، لوبيرتو، مينا، زابا

خط الوسط: ميشيل، ماكومبو

خط الهجوم: لوفومبو، جايتانو، بيكولي، زورتيا

يحتل لاتسيو المركز الخامس برصيد 22 نقطة، حيث خاض 11 مباريات فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في 3 مباريات، بينما يحتل كالياري المركز الرابع عشر برصيد 9 نقطة، حيث لعب 11 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في 6 مباريات.