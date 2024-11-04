نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التكافؤ يسيطر على مواجهات ريال مدريد وميلان الأوروبية.. وعقدة تُطارد أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن استاد "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، القمة النارية المرتقبة بين فريقي ريال مدريد وضيفه إيه سي ميلان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024 – 2025.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دور المجموعات بنظامه الجديد هذا الموسم برصيد ست نقاط، بينما يتواجد ميلان في المركز 25 برصيد ثلاث نقاط.

ويتطلع كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، وذلك من أجل التقدم في جدول ترتيب دور المجموعات بالبطولة الأوروبية والمنافسة على بطاقات التأهل للدور التالي بالشامبيونزليج في الموسم الحالي 2024 – 2025.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد ميلان

يسيطر التكافؤ على تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد ميلان، حيث جمعت الفريقين 15 مواجهة سابقة على المستوى الأوروبي، حقق كل منهما 6 انتصارات، وحسم التعادل 3 مباريات بينهما.

سجل لاعبو ريال مدريد 24 هدفًا في مواجهاته السابقة ضد بطل إيطاليا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفًا.

ويتقاسم الثلاثي راؤول جونزاليس ودي ستيفانو لاعبا ريال مدريد، ومعهم فان باستن نجم ميلان السابق لقب هداف مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف لكل منهما.

حافظ ميلان على نظافة شباكه في 4 مباريات ضد الريال، بينما حقق الملكي 2 كلين شيت فقط في المواجهات السابقة مع الروسونيري.

أكبر انتصار شهدته مواجهات الفريقين كان لصالح إيه سي ميلان بنتيجة 5 – 0 في المباراة التي جرت بينهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 1988 – 1989.

شهدت جميع مواجهات ريال مدريد وميلان السابقة أهدافًا حيث لم تنتهي أي مباراة بينهما بالتعادل السلبي، فيما حسم التعادل الإيجابي 3 مواجهات بين الفريقين.

آخر مواجهة جمعت الفريقين في دوري أبطال أوروبا كانت في دور المجموعات بتاريخ 3 نوفمبر 2010 وانتهت بالتعادل 2-2.

أرقام أنشيلوتي ضد إيه سي ميلان

مدرب ريال مدريد الحالي كارلو أنشيلوتي تقابل في 15 مواجهة سابقة مع إيه سي ميلان، حقق 5 انتصارات، وخسر 3 مباريات وتعادل في 7 مباريات أخرى.

وجاءت مواجهات أنشيلوتي ضد ميلان بواقع 6 مباريات مع بارما، و5 مباريات مع يوفينتوس، و4 مباريات خلال قيادته لفريق نابولي، وهذه المواجهة الأولى له ضد الروسونيري مع ريال مدريد.

سجل لاعبو أنشيلوتي 20 هدفًا في شباك ميلان، واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

وستكون هذه المواجهة الثانية لـ أنشيلوتي ضد نظيره باولو فونسيكا مدرب ميلان، حيث سبق وتقابل الثنائي في مباراة جمعت نابولي وروما موسم 2019 – 2020 وفاز فونسيكا وقتها 2-1.

ولم يتمكن أنشيلوتي من الفوز على ميلان منذ 6 سنوات حيث يرجع آخر انتصار له إلى عام 2018، وخاض بعدها 3 مواجهات ضد الروسونيري تعادل في مباراتين وخسر مباراة.