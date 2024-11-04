نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم: رفضت منصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك خلال عهد مرتضى منصور لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، على أنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك، مؤكدًا على أنه لم ضد القلعة البيضاء خلال سنوات عمله باتحاد الكرة.



وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "لم أقم بمهاجمة نادي الزمالك، مثلما يقول حسام المندوه أمين صندوق القلعة البيضاء".

وتابع: "الأهلي والزمالك هما أعمدة الرياضة في مصر، أكن كل الاحترام لنادي الزمالك".

وشدد: " لم يحدث خلال 8 سنوات داخل اتحاد الكرة كنت ضد الزمالك مطلقا".

وأوضح: "نادي الزمالك لم يشطب عضويتي في النادي، أنا عضو داخل النادي، باعتبار والد زوجتي أحد المؤسسين لنادي الزمالك".

وأردف: "مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، عرض على تولى منصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك، عندما رحلت عن اتحاد الكرة".

واختتم: "رفضت منصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك، لأنه كان صعب علي العمل في مكان آخر غير اتحاد الكرة".